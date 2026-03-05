Путин высказался о берущих на себя мужские обязанности россиянках

Путин: Женщины в России часто берут на себя мужские обязанности

Женщины в России часто берут на себя мужские обязанности. Такое мнение высказал президент страны Владимир Путин во время встречи с представительницами разных профессий, его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Глава государства пояснил, что нередко россиянки берут на себя обязанности по тем направлениям деятельности, которые традиционно всегда относились к мужским профессиям.

«Это и военнослужащие, причем разных специальностей и направлений воинской службы. Не только медики, связисты, но и другие военные специальности. Это оборонная промышленность, это наука», — добавил Путин.

Ранее Путин рассказал о семейных обязанностях россиянок, отметив, что сегодня на женщин возложено очень многое.