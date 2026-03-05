Путин рассказал о семейных обязанностях россиянок

Путин: На женщине лежит очень много семейных обязанностей

Президент России Владимир Путин во время встречи с представительницами разных профессий рассказал о семейных обязанностях россиянок, отметив, что сегодня на женщин возложено очень многое. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

«Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной, и в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому», — перечислил глава государства.

Путин также пошутил, что вторая половина семьи нуждается в такой же заботе со стороны женщин, как и дети.

Ранее президент России призвал озаботиться сохранением репродуктивного здоровья бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Он назвал условия, в которых военнослужащие находятся на фронте суровыми.