«Решетнев» рассказал о сборке спутника «Ямал-501»

Компания «Решетнев» рассказала о сборке спутника «Ямал-501» для ГКС

Компания «Решетнев» в своем Telegram-канале рассказала о сборке телекоммуникационного спутника «Ямал-501» для оператора «Газпром космические системы» (ГКС).

«Началась сборка конструкции модуля служебных систем (МСС) космического аппарата», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что речь идет о сборке платформы космического аппарата, которая будет содержать необходимое для его функционирования оборудование.

В октябре ТАСС со ссылкой на презентацию гендиректора «Решетнева» Евгения Нестерова сообщил, что компания к 2030 году планирует запуск 162 спутников собственного производства.

В июне 2019 года агентство со ссылкой на знакомый с ситуацией источник рассказало, что российский спутник «Ямал-601» не вышел на рабочую орбиту из-за ошибочного вектора тяги его апогейного двигателя (обеспечивает перемещение с геопереходной орбиты на геостационарную), выданного после отделения космического аппарата от разгонного блока «Бриз-М».