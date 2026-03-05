Риск раскола в Белом доме из-за Ирана оценили

Дубравский: Окружение Трампа могло быть отстранено от решения по атаке на Иран

Окружение президента США Дональда Трампа могло быть гипотетически отстранено от принятия решения по атаке на Иран. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

В частности, эксперт обратил внимание на долгое молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса, который считается противником вмешательства Вашингтона в ближневосточные конфликты.

Источники разных изданий говорят противоречивые вещи. По мнению одних, он сам мог сказать «давайте жахнем», а другие полагают, что он отстранен от принятия решений. (...) Это может привести к общей переоценке роли Вэнса в администрации Павел Дубравский американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Кроме того, Дубравский указал на противоречащие друг другу заявления Трампа и государственного секретаря США Марко Рубио: «Госсекретарь не до конца был поставлен в известность по поводу самой операции. Он сам утверждал на встречах с конгрессменами, что главная цель — это поразить места, где обогащают уран, и все, что связано с ядерным вооружением. Но, как мы видим, у Трампа совершенно иная риторика, вплоть до требований сменить политический режим».

Ранее газета Financial Times обратила внимание на молчание Вэнса, известного своими изоляционистскими взглядами. По данным издания, такое поведение в первые дни конфликта может сигнализировать о расколе в его отношениях с Трампом, так как политик активно использует социальные сети и комментирует информационные поводы.