Россиян предупредили о возможном подорожании товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке

«Известия»: Импорт может подорожать до 30 % из-за конфликта на Ближнем Востоке

В случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива импортные товары в России могут подорожать на 15-30 процентов. О возможном росте цен предупреждает газета «Известия».

Ормузский пролив — одна из главных транспортных артерий для мировой торговли. Через него проходит пятая часть мировых морских поставок нефти и значительный объем контейнерных грузов. Однако из-за боевых столкновений в Персидском заливе иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заблокировал свободное мореходство. В результате страховые премии для судов в зоне конфликта увеличились в полтора раза, а крупные операторы приостановили транзит, заявил владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

В первую очередь подорожание затронет электронику и автозапчасти, которые поступают параллельным импортом. Основной удар придется на технику Apple, Samsung, Sony, комплектующие для европейских марок и промышленное оборудование. Такие поставки в последние годы в основном шли через ОАЭ, отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Перевозчики могут перенаправить свои грузы в обход Ормузского пролива — например, через Оман или через мыс Доброй Надежды. Однако удлинение маршрутов приведет к росту сроков и удорожанию доставки.

«Парадокс ситуации в том, что даже при крепком рубле розничные цены будут расти. Валюта может стоить дешево, но сам процесс доставки товара в Россию в этой валюте подорожает на 20–30 процентов. В итоге поддержка рубля поможет сбалансировать государственный бюджет, но инфляционное давление из-за дорогой логистики ударит по кошелькам покупателей», — предупредила эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Дефицита пока опасаться не стоит — по разным группам продуктов, ювелирных изделий, элитных машин и запчастей запасы рассчитаны на четыре-восемь недель, отметил Иванов. В то же время ретейл может использовать громкий информационный повод для превентивного поднятия цен — задолго до того, как реальные издержки вырастут, добавил Михаил Никитин из 5D Consulting.

