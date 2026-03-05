Россиянам назвали способ получить больше денег при увольнении

Экономист Шацкая: В России не будут взимать налог с выходного пособия

В 2026 году с выходного пособия и компенсаций, связанных с увольнением, не будут взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в пределах трех средних месячных заработков работника. Об этом рассказала экономист, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая. Ее процитировало «Лайф».

Для россиян, трудящихся на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, данный лимит еще больше и составляет шесть средних зарплат. По словам Шацкой, если компенсация превышает установленный предел, то НДФЛ начисляют только на сумму превышения. Иными словами, если в среднем человек получал 80 тысяч рублей, то с компенсации до 240 тысяч рублей налог взимать не будут. Если же речь идет о 300 тысячах рублей, то НДФЛ удержат лишь с 60 тысяч.

Экономист подчеркнула, что при увольнении следует внимательно изучить формулировки в соглашении сторон. Если дополнительная выплата прописана как выходное пособие, она может подпадать под налоговую льготу. Если же та же сумма оформлена как премия, налог удержат полностью. Разница скажется на итоговой сумме, которую выдадут сотруднику.

Ранее сообщалось, что среднемесячная начисленная заработная плата в 2025 году в России достигла 100 360 рублей, что на 13,5 процента выше, чем годом ранее.