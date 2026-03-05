Россиянам рассказали о росте средней зарплаты почти до 140 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2025 году достигла 100 360 рублей, что на 13,5 процента выше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Коммерсантъ».

Отдельно в декабре размер средней номинальной зарплаты (все начисления с учетом премий до вычета налогов и обязательных отчислений) в месяц достигла 139 727 рублей, что на 8,1 процента выше, чем в декабре 2024-го. В нефтегазовом и финансовом секторах в этот же период показатель превысил отметку в 400 тысяч рублей.

Реальные зарплаты, то есть с учетом инфляции, в 2025 году выросли на 4,4 процента, а в декабре — на 2,4 процента. Сохранить положительную динамику позволило беспрецедентно резкое замедление официальной инфляции в конце прошлого года.

Ранее арт-директор и сооснователь мануфактуры «Арт Кузница» Станислав Мерзляков опроверг устойчивый миф о высоких зарплатах сварщиков. По его словам, в среднем доход рядового сварщика в ЖКХ в России составляет 70 тысяч рублей, а в художественной ковке и декоративной сварке — 140-180 тысяч рублей.

По его словам, по-настоящему высокий доход получает сварщик, взявший очень большой объем работ либо обладающий редкой специализацией, например подводная сварка.