Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:21, 5 марта 2026Экономика

Россиянам рассказали о росте средней зарплаты почти до 140 тысяч рублей

Росстат: Среднемесячная зарплата в декабре 2025 года достигла 139,7 тыс. рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2025 году достигла 100 360 рублей, что на 13,5 процента выше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Коммерсантъ».

Отдельно в декабре размер средней номинальной зарплаты (все начисления с учетом премий до вычета налогов и обязательных отчислений) в месяц достигла 139 727 рублей, что на 8,1 процента выше, чем в декабре 2024-го. В нефтегазовом и финансовом секторах в этот же период показатель превысил отметку в 400 тысяч рублей.

Реальные зарплаты, то есть с учетом инфляции, в 2025 году выросли на 4,4 процента, а в декабре — на 2,4 процента. Сохранить положительную динамику позволило беспрецедентно резкое замедление официальной инфляции в конце прошлого года.

Ранее арт-директор и сооснователь мануфактуры «Арт Кузница» Станислав Мерзляков опроверг устойчивый миф о высоких зарплатах сварщиков. По его словам, в среднем доход рядового сварщика в ЖКХ в России составляет 70 тысяч рублей, а в художественной ковке и декоративной сварке — 140-180 тысяч рублей.

По его словам, по-настоящему высокий доход получает сварщик, взявший очень большой объем работ либо обладающий редкой специализацией, например подводная сварка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Лавров высказался о трехсторонних переговорах по Украине

    Артемий Лебедев дал совет по поиску любви на всю жизнь

    Российский теннисист рассказал о побеге из Дубая

    Лавров уличил НАТО в участии в войне против Ирана

    Президент Ирана поблагодарил страну НАТО

    Звезда с самыми идеальными ягодицами ответила на слухи о приеме «Оземпика»

    Иран назвал сроки открытия Ормузского пролива

    Владельцев ноутбуков Apple оставят без зарядки

    Лавров высказался о колоссальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok