Экономика
08:35, 5 марта 2026Экономика

Россиянам назвали отрасли со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей

РИА Новости: Средняя зарплата в нефтегазе и финансах превысила 400 тысяч рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

По итогам декабря прошлого года средняя зарплата в нефтегазовом и финансовом секторах российских экономики превысила отметку в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Так, специалисты в сфере добычи нефти и природного газа в конце 2025-го получали в среднем 411 тысяч рублей, а финансисты и страховщики — 458 тысяч. Средний оклад выше 300 тысяч к тому времени были зафиксированы в отрасли воздушного и космического транспорта (348 тысяч рублей), а также работники международных организаций (334 тысячи).

В целом средняя начисленная зарплата в России в декабре оказалась на уровне примерно в 140 тысяч рублей. Этот показатель рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Он учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими окладами.

По этой причине эксперты называют медианную зарплату более ценным индикатором реального финансового положения работников в стране. В ноябре, согласно данным «Сбериндекса», показатель в России составлял 61 тысячу рублей. Иными словами, половина сотрудников получали в конце осени больше этой суммы, а другая — меньше. В 2026 году, ожидают эксперты, «зарплатная гонка» на внутреннем рынке, начавшаяся вскоре после начала боевых действий на Украине, завершится на фоне стремительного роста издержек и закредитованности бизнеса, а также повышения налоговой нагрузки на предпринимателей.

