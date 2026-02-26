В России заметили значительное отставание реальных зарплат от официальных

«Известия»: Медианная зарплата в РФ оказалась на треть ниже средней официальной

Разрыв между средней и медианной зарплатой в России достиг 35 процентов, то есть большинство работников получают гораздо меньше, чем принято считать. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия».

В апреле прошлого года (статистическое ведомство публикует информацию с таким лагом) половина зарплат в России была ниже 73,4 тысячи рублей. При этом средняя зарплата в тот же период составляла 99,4 тысячи рублей.

Оперативные данные «Сбериндекса» дают еще более сложную картину по доходам. Так, в ноябре медианная зарплата составляла 61 тысячу рублей, а средняя — 98 тысяч, то есть в 1,6 раза больше.

Как объяснил глава сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, средняя зарплата учитывает граждан со сверхвысокими доходами, которые тянут общую цифру вверх. В нее попадают и управленцы со многомиллионными бонусами. А медиана отражает доход типичного работника в стране, резкие отклонения в ту или другую сторону на нее не влияют.

Медианную зарплату учитывают при расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть в области, где использование среднего значения привело бы к резкому росту показателя. Однако если речь идет о уровне выплат страховых взносов и ВВП, то применяется уже средняя зарплата, так как медиана могла бы существенно сократить сборы.

Младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований Президентской академии Дарина Медведникова признала, что использование средних величин при учете доходов граждан не вполне корректно, но так сложилось исторически.

Ранее глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин заявил, что в 2025 году среднемесячная заработная плата врачей в системе ОМС достигла 147 тысяч рублей. Председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников, комментируя эти слова, отметил, что не представляет, о ком идет речь, а реальная зарплата врачей до такого уровня не доходит даже близко.