Россияне массово устремились в три региона страны в конце зимы

В феврале 2026 года российские туристы массово устремились в три региона страны — Северную Осетию, Свердловскую область и Чувашскую Республику. О самых быстрорастущих направлениях в конце зимы рассказали аналитики «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, рост числа заездов в отели и апартаменты год к году составил в Северной Осетии 40 процентов, а средняя стоимость ночи в феврале там — 6,7 тысячи рублей. Свердловская область прибавила 30 процентов к популярности с ценником в 5,7 тысячи рублей. А в Чувашской Республике прирост составил 26 процентов. Сутки в местном отеле обходились туристам в 5,9 тысячи рублей.

В числе лидеров также оказались Хабаровский край, Челябинская область, Крым, Омская область, Краснодарский край, Костромская область, Кабардино-Балкарская Республика.

Ранее сообщалось, что россияне поедут отдыхать на праздничные выходные в честь 8 Марта в четыре города страны. Авторы исследования также отметили, что дешевле всего остановиться можно в Иркутске — там средняя стоимость ночи составляет 4,6 тысячи рублей.