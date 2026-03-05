Реклама

05:31, 5 марта 2026Путешествия

Россиянин описал стоимость жизни в США словами «платишь, чтобы иметь право платить меньше»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Россиянин Александр описал стоимость жизни в США словами «платишь, чтобы иметь право платить меньше». Этим он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По его словам, в Америке можно попасть на деньги, даже если ты ничего не делал. Так, например, за стоящую во дворе или в гараже машину могут потребовать заплатить. «Мы уезжали в путешествие и временно прекратили страховку. Логично, правда? Машина не в США. По возвращении выяснилось, что так делать нельзя. Либо оформляй авто как "неиспользуемое", либо получай штраф и приостановку регистрации», — вспоминает автор блога.

Кроме того, Александр напомнил о необходимости платить за медицинскую страховку даже тогда, когда человек здоров. «Самое веселое начинается, когда ты платишь за страховку, но все равно платишь за прием, анализы и лекарства. То есть ты платишь, чтобы иметь право платить меньше. Иногда», — заметил россиянин.

Также он отметил отличие законов в штатах США. По его словам, в Америке незнание — не оправдание. Помимо этого, тревел-блогера удивило, что уведомления о штрафах в стране — бумажные, присылаются в почтовые ящики. По его словам, для любителей путешествий без постоянного дома этот феномен создает неудобства. «Ты можешь вообще не знать, что что-то должен, пока через месяц тебе не придет конверт с суммой», — заключил он.

Ранее Александр описал США словами «здесь рулит страх суда». Автор материала считает, что американцы стараются говорить мягко, чтобы другие люди не подавали против них иски.

