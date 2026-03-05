Россиянин поджег полицейскую машину на территории отдела

В Екатеринбурге арестовали молодого человека за поджог полицейской машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.
Он обвиняется по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.
По данным следствия, 2 марта неизвестный человек в составе организованной группы проник на охраняемую территорию отдела полиции на улице Баумана, где совершил поджог служебной машины.
3 марта по подозрению в преступлении был задержан 19-летний Кирилл Королев. После задержания он сообщил, что действовал под влиянием мошенников и вину не признал.
Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ранее сообщалось, что молодой россиянин устроил несколько терактов в Подмосковье.