18:35, 5 марта 2026Силовые структуры

Россиянин поджег полицейскую машину на территории отдела

В Екатеринбурге арестовали молодого человека за поджог полицейской машины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге арестовали молодого человека за поджог полицейской машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, 2 марта неизвестный человек в составе организованной группы проник на охраняемую территорию отдела полиции на улице Баумана, где совершил поджог служебной машины.

3 марта по подозрению в преступлении был задержан 19-летний Кирилл Королев. После задержания он сообщил, что действовал под влиянием мошенников и вину не признал.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что молодой россиянин устроил несколько терактов в Подмосковье.

