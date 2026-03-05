Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:17, 5 марта 2026Силовые структуры

Россиянин заплатил за 20-миллионный подкуп штраф в 50 тысяч рублей

В Приангарье мужчине дали 2,5 года за получение подкупа двумя премиум-машинами
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд в Иркутске приговорил к 2,5 года колонии и штрафу в размере 50 тысяч рублей начальника отдела строительной организации за получение коммерческого подкупа и легализацию денежных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Иркутской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгения Алферова.

Осужденный занимал должность начальника производственно-технического отдела организации, которая занималась строительством объектов на нефтегазодобывающих производствах. По версии следствия, в период с января 2021 года по апрель 2024-го он получил от подрядной организации деньги и имущество на сумму более 23,5 миллиона рублей. Среди полученного — наличные, телефон, услуги имущественного характера и два автомобиля премиум-класса, в том числе Mercedes-Benz.

Миллионы были переданы мужчине за заключение договора на изготовление исполнительной документации без конкурса, а также их беспроблемную приемку. Одну из машин злоумышленник фиктивно продал, чтобы легализовать часть денег. Незаконно полученные деньги и имущество у него конфисковали.

Ранее в Благовещенске мужчина напал с ножом на сожителя матери, а затем обвинил в этом выдуманных преступников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Сотни россиян эвакуировались из Ирана

    Сотрудницу прокуратуры избили из-за неподписанных бумаг на работе в российском регионе

    В России высказались об угрозе транзита ядерного оружия через Финляндию

    Лавров назвал цель США и Израиля в войне против Ирана

    Эмили Ратаковски случайно едва не оголилась перед папарацци

    Названо число покинувших Иран через границу с Азербайджаном россиян

    Риск раскола в Белом доме из-за Ирана оценили

    Россиянам рассказали о росте средней зарплаты почти до 140 тысяч рублей

    Россиянин заплатил за 20-миллионный подкуп штраф в 50 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok