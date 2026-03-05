Россиянин заплатил за 20-миллионный подкуп штраф в 50 тысяч рублей

В Приангарье мужчине дали 2,5 года за получение подкупа двумя премиум-машинами

Суд в Иркутске приговорил к 2,5 года колонии и штрафу в размере 50 тысяч рублей начальника отдела строительной организации за получение коммерческого подкупа и легализацию денежных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Иркутской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгения Алферова.

Осужденный занимал должность начальника производственно-технического отдела организации, которая занималась строительством объектов на нефтегазодобывающих производствах. По версии следствия, в период с января 2021 года по апрель 2024-го он получил от подрядной организации деньги и имущество на сумму более 23,5 миллиона рублей. Среди полученного — наличные, телефон, услуги имущественного характера и два автомобиля премиум-класса, в том числе Mercedes-Benz.

Миллионы были переданы мужчине за заключение договора на изготовление исполнительной документации без конкурса, а также их беспроблемную приемку. Одну из машин злоумышленник фиктивно продал, чтобы легализовать часть денег. Незаконно полученные деньги и имущество у него конфисковали.

