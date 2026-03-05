Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:15, 5 марта 2026Путешествия

Россиянка назвала поход в магазин в Заполярье «экстремальным приключением»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российская тревел-блогерша назвала поход в магазин в Заполярье «экстремальным приключением». Своими наблюдениями о жизни на севере России она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

«Через неделю-две этот экстрим уже — обыденность, и к такому привыкают», — отметила россиянка.

Она также вспомнила историю друга ее мужа, который проработал анестезиологом шесть лет в небольшом городе за Полярным кругом. По его словам, самой большой проблемой была логистика.

«Был случай, когда боролись за жизнь парня, пострадавшего в аварии на трассе. Дорога была перекрыта, связь работала с перебоями, экстренную операцию пришлось делать при свете фонарей», — пересказала она его историю.

Ранее тревел-блогерша Елена Лисейкина описала жизнь в чуме оленеводов на Крайнем Севере фразой «за продуктами день на оленях». По ее словам, на Ямале прием пищи очень простой и чаще всего не предполагает готовки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран пригрозил ударить по израильской Димоне. Атака может обернуться ядерной катастрофой

    Подмосковные врачи спасли наглотавшуюся иголок женщину

    В Европе испугались провала на Украине из-за позиции по Ирану

    Женщина пережила инсульт и увидела врата в рай

    Мужчину смертельно ранили около метро в Москве

    Названы главные пострадавшие от перекрытия Ормузского пролива

    Губерниев назвал причину недопуска Большунова до Олимпиады

    Юрист предупредил водителей о наказании за грязные фары

    На Западе назвали цели Ирана

    Объявлено о разрушениях в пережившем массированную атаку ВСУ российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok