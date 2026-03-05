Реклама

09:56, 5 марта 2026Россия

Российская семья с особенным ребенком осталась без дома из-за атаки ВСУ

Майя Назарова

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В одном из хуторов Среднеахтубинского района Волгоградской области семья с ребенком с особенностями в развитии осталась без дома из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно порталу V1.ru.

Россиянка в беседе с изданием поделилась, что укладывала сына спать, когда услышала громкий звук на улице. Ее супруг находился в другой комнате, а старшая дочь была в гостях.

Женщина поделилась, что в их хуторе и раньше сбивали дроны, однако такой сильный налет произошел впервые. Она открыла окно и заметила приближающуюся к их жилищу точку. Затем раздался грохот, мать с ребенком успели перебежать из спальни в другое место. В доме вылетели все окна. «Дым пошел бешеный, гарь. Потолок дымился. Я схватила ребенка. Муж посмотрел, что мы в порядке, и побежал отгонять машину. Мы с ребенком тоже выбежали. Думала, что отнесу его в летнюю кухню или баню. Но когда я выбежала во двор, просто живого места во дворе не было», — поделилась женщина.

Она отметила, что соседи услышали ее крики и стали звонить в службу 112. Как утверждает россиянка, семья надышалась гарью. У младшего ребенка небольшие ссадины от осколков. А у старшей дочери, которая вернулась к родителям и увидела горящий дом, случилась истерика.

Сейчас они временно переехали к родственникам. Жители Волгоградской области пытаются достать уцелевшие вещи из уничтоженного дома.

Ранее сообщалось, что пятерых пострадавших при атаке на Волгоград поместили в отделение нейрохирургии. В ночь на 4 марта над регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ, 21 из которых уничтожили в Волгоградской области.

