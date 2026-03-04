Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:48, 4 марта 2026Россия

Стало известно о состоянии пострадавших во время ночной атаки на регион России

Пятерых пострадавших при атаке на Волгоград поместили в отделение нейрохирургии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пострадавших во время ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград поместили в отделение нейрохирургии. Об их состоянии стало известно ТАСС из общения с представителем комитета здравоохранения региона России.

Речь идет о пятерых пострадавших — четырех женщинах в возрасте от 19 до 73 лет, а также 22-летнем мужчине.

«Лечение они проходят в отделении нейрохирургии. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали в комитете.

Сообщается, что медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 марта над регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ, 21 из которых уничтожили в Волгоградской области. Как уточнял губернатор региона Андрей Бочаров, в результате атаки дронов пострадали пять человек. Жительница Волгограда описала момент удара БПЛА словами «двери повыносило».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране высказались о раскрытом предложении ЦРУ

    В России ответили на ноту Эстонии из-за ледокола

    В Госдуме раскритиковали слова создателя ЕГЭ о победе экзамена над коррупцией

    Вика Цыганова погрызла лед Байкала вслед за лизавшим его Shaman

    Порезавший мать шестерых детей в российской поликлинике раскрыл свой мотив

    Эвакуация пассажиров из самолета с горящим двигателем в США попала на видео

    Привычный напиток связали со снижением риска жировой болезни печени

    Changan раскрыл характеристики брутального Deepal для России

    Риелтор за полцены выкупила квартиру обманутой мошенниками россиянки

    Грузовое судно вблизи Ормузского пролива атаковали ракетами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok