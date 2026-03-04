Стало известно о состоянии пострадавших во время ночной атаки на регион России

Пятерых пострадавших при атаке на Волгоград поместили в отделение нейрохирургии

Пострадавших во время ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград поместили в отделение нейрохирургии. Об их состоянии стало известно ТАСС из общения с представителем комитета здравоохранения региона России.

Речь идет о пятерых пострадавших — четырех женщинах в возрасте от 19 до 73 лет, а также 22-летнем мужчине.

«Лечение они проходят в отделении нейрохирургии. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали в комитете.

Сообщается, что медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 марта над регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ, 21 из которых уничтожили в Волгоградской области. Как уточнял губернатор региона Андрей Бочаров, в результате атаки дронов пострадали пять человек. Жительница Волгограда описала момент удара БПЛА словами «двери повыносило».