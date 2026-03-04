Жительница столицы российского региона рассказала о моменте удара БПЛА

Жительница Волгограда рассказала о моменте удара БПЛА

Жительница Волгограда рассказала о моменте удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает aif.ru.

«Обломки упали недалеко от гимназии, где учатся мои внуки. Одноклассники ребят очень испугались. Двери в подъездах в домах рядом повыносило», — поделилась она.

По ее словам, к месту падения украинского беспилотника проехало много карет скорой помощи и пожарных автомобилей.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 4 марта системы противовоздушной обороны сбили над регионами 32 беспилотника ВСУ. 21 из них уничтожили в Волгоградской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, в результате атаки дронов пострадали пять человек.