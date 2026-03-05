Реклама

18:02, 5 марта 2026

Российская судья попала под подозрения из-за подруги

ВС разрешил возбудить дело о взятке на ₽3 млн. против судьи из Курска Петровой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Верховный суд (ВС) России разрешил привлечь к уголовной ответственности бывшего заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольгу Петрову, подозреваемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Высшая судебная инстанция изучила представленные материалы и не нашла доказательств, что уголовное преследование связано с профессиональной деятельностью судьи. Тем самым была отклонена жалоба Петровой на решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), давшей согласия на возбуждение уголовного дела против нее.

Подозрения в коррупции возникли в апреле 2025 года, когда задержали подругу судьи — заместителя руководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову. Она, по версии следствия, должна была передать Петровой три миллиона рублей за назначение мягкого наказания предпринимательнице Наталье Юрьевой за попытку мошенничества, пишет «Коммерсантъ».

Минакова признала вину и раскаялась.

Ольга Петрова работает судьей с 2005 года. Карьеру начала мировым судьей в Курском районе, в 2008-м ее назначили судьей Ленинского суда Курска, а через 11 лет она дослужилась до поста зампреда.

Ранее сообщалось, что ВККС дала согласие на возбуждение дела в отношении ареста судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева, подозреваемого в получении 2,5 миллиона рублей.

