15:47, 5 марта 2026

Российские туристы нашли замену недоступным ближневосточным странам

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российские туристы нашли замену поездкам в недоступные страны Ближнего Востока — они остановили выбор на Таиланде, Египте и Турции. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова приводятся в Telegram-канале АТОР.

По мнению специалиста, эти государства и без того были популярны среди россиян, однако теперь они стали быстрой заменой тем направлениям, куда нельзя попасть из-за закрытых воздушных пространств. Кроме того, в Таиланде, Египте и Турции база отелей может уместить дополнительный поток туристов.

Ранее Минтранс России продлил рекомендацию приостановить продажу билетов на Ближний Восток до 14 марта. Речь идет о рейсах в такие страны, как Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ.

