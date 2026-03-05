Реклама

Российский офицер назвал абсурдной задачу ВСУ форсировать Днепр

Замкомандира ВДВ Лиана: Задача ВСУ форсировать Днепр является абсурдной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через Днепр являются абсурдными. Об этом заявил заместитель командира роты парашютно-десантного батальона 299-го гвардейского полка ВДВ с позывным Лиана, передает ТАСС.

«Противник пытается форсировать реку Днепр и закрепиться на нашем берегу — это изначально задача, поставленная их командованием, просто абсурдна», — рассказал Лиана.

По его словам, все попытки ВСУ переправиться через реку, включая форсирование Днепра при помощи одной лодки, пресекаются армией России, а украинское командование отправляет своих солдат на убой.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ готовятся контратаковать в Запорожской области. Он подчеркнул, что Киев планирует вернуть утраченные рубежи и стабилизировать обстановку на участке фронта.

