Российскую вдову не вернувшегося с СВО бойца лишили всех выплат из-за его родителей

В Нижнем Тагиле Свердловской области вдову бойца, не вернувшегося со специальной военной операции (СВО), лишили всех выплат из-за его родителей. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным российского агентства, Ленинский районный суд установил, что брак между военным и ответчицей носил формальный характер. Они прервали отношения еще до того, как мужчина добровольно отправился на фронт.

Боец пропал без вести осенью прошлого года. После того, как родителям сообщили о том, что он не выжил, те узнали о претендующей на выплаты супруге.

Жители Нижнего Тагила знали, что сын жил с другой женщины до отправки в зону спецоперации. Поэтому их смутил факт того, что на деньги военного претендует вдова. Ответчица в судебном заседании не отрицала, что совместного хозяйства с супругом у них не было, общий бюджет отсутствовал. Она также не стала отрицать, что знала о его проживании с соперницей.

Изучив материалы дела, включая переписку и показания свидетелей, суд пришел к выводу, что семейные отношения между супругами разладились задолго до трагедии.

