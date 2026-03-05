Россиянам назвали безопасную для сердца дозу кофе

Онколог Ивашков: Употребление более 4 чашек кофе в день грозит болезнями сердца

Кофе негативно влияет на сердце, если его употреблять в больших количествах, заявил онколог Владимир Ивашков. В своем Telegram-канале он назвал россиянам безопасную дозу этого напитка.

Ивашков предупредил, что в кофе содержатся такие природные соединения, как кафестол и кавеол, которые повышают уровень так называемого плохого холестерина в крови. В связи с этим можно употреблять только до четырех чашек напитка в день. Более высокие дозы грозят болезнями сердца и сосудов, подчеркнул доктор.

Самым безопасным вариантом напитка специалист назвал фильтрованный кофе. Дело в том, что фильтр задерживает различные вредные вещества. Также врач призвал следить за тем, какие добавки используются при приготовлении напитка. «Сливки, жирное молоко, сладкие кофейные напитки и "пуленепробиваемый кофе" (со сливочным маслом или кокосовым маслом) содержат насыщенные жиры, которые также повышают уровень холестерина. Предпочтительнее использовать обезжиренное или растительное молоко без насыщенных жиров», — посоветовал он.

