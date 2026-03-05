Shaman дал резкий ответ на жалобу в прокуратуру в его адрес

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) дал ответ на жалобу на использование латиницы на его афишах. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению певца, автор претензии не знает законов России или сознательно сообщает о якобы правонарушении с неизвестным уровнем. Ярослав Дронов заявил, что с этим правоохранительным органам предстоит разобраться.

Shaman напомнил, что новый закон не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке.

