Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:58, 5 марта 2026Культура

Shaman дал резкий ответ на жалобу в прокуратуру в его адрес

Shaman дал резкий ответ на жалобу в прокуратуру о латинице в афише его концерта
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) дал ответ на жалобу на использование латиницы на его афишах. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению певца, автор претензии не знает законов России или сознательно сообщает о якобы правонарушении с неизвестным уровнем. Ярослав Дронов заявил, что с этим правоохранительным органам предстоит разобраться.

Shaman напомнил, что новый закон не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке.

Ранее певец Ярослав Дронов решил попробовать замерзшее озеро Байкал на вкус. На видео он наклонился к толстому слою льда и несколько раз провел по нему языком и губами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан пообещал силой добиться от Украины возобновления поставок нефти по «Дружбе». Зеленский в ответ решил натравить на него ВСУ

    Азербайджан выдвинул требования к Ирану после атаки беспилотников

    Иран применил «Хорремшехр-4» с боевой частью весом 1,5 тонны

    Раскрыт грозящий бывшему первому замминистра обороны Цаликову срок

    Женщина прошла через сканер в аэропорту и лишилась импланта

    Мигрант с ледорубом попытался ограбить банкомат в Москве

    Удар Ирана по американской базе в Бахрейне попал на видео

    Shaman дал резкий ответ на жалобу в прокуратуру в его адрес

    Иран нанес удар по штабу американских военных в Абу-Даби

    Россиян предупредили о приводящей к потере зрения ошибке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok