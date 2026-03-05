Сийярто прокомментировал угрозы Зеленского в адрес в Орбана

Сийярто: И эту «культурную» Украину хотят впустить в Евросоюз

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана на своей странице в социальной сети X.

«Это за пределами всех границ: это Украина, эта украинская "культура", этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз», — написал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, никто не может шантажировать Венгрию только потому, что Будапешт не хочет финансировать конфликт на Украине и платить более высокие цены за энергоносители из-за Киева.

Ранее Зеленский ответил Орбану на требование проверить нефтепровод «Дружба». Он заявил, что когда обращается к западным лидерам с просьбой передать Украине вооружения, а ему отказывают из-за их малого количества на складах, он не просит пустить его туда, проверить этот факт.