20:38, 5 марта 2026Мир

Сийярто прокомментировал угрозы Зеленского в адрес в Орбана

Сийярто: И эту «культурную» Украину хотят впустить в Евросоюз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана на своей странице в социальной сети X.

«Это за пределами всех границ: это Украина, эта украинская "культура", этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз», — написал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, никто не может шантажировать Венгрию только потому, что Будапешт не хочет финансировать конфликт на Украине и платить более высокие цены за энергоносители из-за Киева.

Ранее Зеленский ответил Орбану на требование проверить нефтепровод «Дружба». Он заявил, что когда обращается к западным лидерам с просьбой передать Украине вооружения, а ему отказывают из-за их малого количества на складах, он не просит пустить его туда, проверить этот факт.

