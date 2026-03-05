Реклама

Россия
11:52, 5 марта 2026Россия

Россию предупредили о запахе человечины от переговоров с США

Публицист Колясников предупредил о запахе человечины от переговоров с США
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

России следует сделать выводы из операции США и Израиля в Иране и подготовиться к тому, что после него протянут руку и к ней. Об этом заявил в Telegram российский публицист Сергей Колясников.

Как предупредил блогер, после окончания операции Вашингтон может протянуть России «руку дружбы», однако она будет плохо вытерта от крови, а переговоры будет сопровождать запах человечины.

«Ирану делать выводы уже поздно. Но их еще может сделать Россия (...) [Когда США] рыгнут сырым человеческим мясом с "духом Анкориджа" и предложат [России] "переговоры"», — написал в блоге Колясников.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев словами «миротворец в очередной раз показал лицо» отреагировал на действия США в Иране. По его словам, все предшествовавшие ударам переговоры с Ираном были лишь операцией прикрытия, в чем, по его словам, «никто не сомневался».

