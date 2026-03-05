Реклама

11:13, 5 марта 2026

Советники Трампа попытались поменять его мнение об операции в Иране

CNN: Советники пытаются убедить Трампа скорее объявить победу над Ираном
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Советники пытаются убедить президента США Дональда Трампа скорее объявить победу над Ираном, хотя он заявляет о готовности воевать вечно. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам нескольких источников телеканала, действия США в Иране усилили опасения помощников и советников главы Белого дома по поводу политических последствий затяжной войны, у которой нет четкой цели и которая не пользуется поддержкой общественности.

«Это политический риск, без всяких "и", "если" и "но". Будем надеяться, что все пройдет гладко. Потому что если нет, это будет проблема», — сказал один из советников американского лидера.

Ранее США начали готовиться к тому, что военная операция против Ирана будет длиться несколько месяцев. Центральное командование армии США попросило Пентагон направить военных разведчиков в штаб-квартиру ведомства для «поддержки операций против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней, а вероятно, — до сентября включительно».

