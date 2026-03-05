Реклама

Советники Трампа призвали его срочно «объявить победу» в войне с Ираном

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Советники президента США Дональда Трампа призвали его срочно «объявить победу» в войне с Ираном, опасаясь перерастания конфликта в длительное противостояние. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

Утверждается, что многие из окружения Трампа считают нужным выйти из войны. Среди причин упоминаются недовольство населения, «хаос» на фондовом рынке и рост цен на бензин. Отмечается, что дальнейшее продолжение войны повлияет на результаты выборов не в пользу республиканцев.

«Это политический риск без всяких "но". Давайте просто надеяться, что не случится чего-то по-настоящему плохого, потому что если это произойдет, начнутся проблемы», — сообщил один из советников американского лидера.

Ранее Трамп оценил ход военной операции в Иране на «15 из 10». «У нас все идет очень хорошо на военном фронте, это мягко сказано», — сказал он.

