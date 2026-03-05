США опровергли заявление Ирана о якобы сбитом истребителе F-15

CENTCOM: Заявления Ирана о сбитом истребителе не соответствуют действительности

Заявления Ирана о якобы сбитом американском истребителе F-15 не соответствуют действительности. Об этом на своей странице в социальной сети X заявило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM).

«Слухи, распространяющиеся в сети о крушении американского F-15E в Иране в среду, не имеют под собой оснований и не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

Ранее Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) подтвердил атаку на американский истребитель F-15. В пресс-службе КСИР уточнили, что истребитель был успешно поражен средствами ПВО космических сил Корпуса и упал у юго-западной границы республики.