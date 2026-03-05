Реклама

13:21, 5 марта 2026Культура

Стадионный концерт Кадышевой оказался под угрозой отмены

«Абзац»: Концерт Надежды Кадышевой в «Лужниках» оказался под угрозой отмены
Ольга Коровина

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Концерт народной артистки России Надежды Кадышевой на московском стадионе «Лужники» оказался под угрозой отмены. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на представителей площадки.

«Скорее всего, концерт отменится. Все, что сейчас можем сказать», — заявили собеседники издания. Отмечается, что билеты все еще можно приобрести у операторов, однако на сайте площадки афиша мероприятия отсутствует.

Выступление певицы на стадионе «Лужники» запланировано на 20 июня 2026 года. Сообщалось, что за концерт артистка может заработать от 50 миллионов рублей.

Надежда Кадышева стала популярной среди молодежи после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Сообщалось, что певица подняла ценник за выступление с 1,5 миллиона до 7 миллионов рублей, а затем до 10 миллионов. Билеты на концерты стали раскупать за месяцы до шоу. Известно, что ансамбль «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой и ее мужа баяниста Александра Костюка за год втрое увеличил доход.

