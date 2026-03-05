Реклама

5 марта 2026

Трамп выступил с призывом к Зеленскому по России

Трамп заявил, что Зеленский должен заключить мирную сделку с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленский заключить сделку о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом он заявил изданию Politico.

«Зеленскому нужно взяться за дело и заключить сделку», — сказал американский лидер.

Американский лидер также отметил, что у Зеленского «мало козырных карт» для ведения переговоров, а теперь их стало еще меньше.

Ранее Трамп, говоря о конфликте на Украине, заявил, что Москве и Киеву необходимо поддерживать контакты. «Для танго нужны двое, и им [России и Украине] нужно поладить. Они должны иметь возможность разговаривать», — сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он также добавил, что посредникам в конфликте остается лишь «пытаться изо всех сил».

