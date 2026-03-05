Экс-глава МИД Туниса Абдессалам: Трамп потерпит позорное поражение в Иране

Все признаки указывают на то, что президент США Дональд Трамп потерпит позорное поражение в конфликте с Ираном. Такой сценарий предсказал бывший глава МИД Туниса Рафик Абдессалам на странице в соцсети X.

«Эта война станет последней войной Америки и последним актом агрессии Трампа на Ближнем Востоке. Все указывает на его позорное поражение в Иране», — написал он.

По его словам, это навсегда положит конец «мечте о Великом Израиле» и станет началом освобождения самих западных стран от «оккупации могущественного лобби, которое господствовало и тиранизировало их с помощью денег, влияния, обмана и угроз».

Ранее стало известно, что советники пытаются убедить Трампа скорее объявить победу над Ираном, хотя он заявляет о готовности воевать вечно. Источники CNN отметили, действия США в Иране усилили опасения помощников главы Белого дома по поводу политических последствий затяжной войны, у которой нет четкой цели.