Тренер «Спартака» высказался о разгромном поражении от «Динамо»

Тренер «Спартака» Карседо: В матче с «Динамо» мы допустили много ошибок

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о разгромном поражении от столичного «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По мнению специалиста, команда допустила много ошибок. «Я первый, кто допустил эти ошибки. Мы сделали замены после "Сочи", у нас было на один день меньше, но это не может быть оправданием», — заявил Карседо.

Испанец добавил, что ключевым моментом в матче стал второй гол «Динамо». «На стандартах мы были плохи сегодня», — отметил он.

Матч прошел ранее в четверг, 5 марта. «Спартак» потерпел поражение со счетом 2:5. Ответная игра пройдет 18 марта.