22:45, 5 марта 2026Спорт

«Динамо» разгромило «Спартак» в полуфинале Кубка России

«Динамо» со счетом 5:2 разгромило «Спартак» в полуфинале Кубка России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» на своем поле разгромило столичный «Спартак» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 5 марта, и завершилась со счетом 5:2 в пользу бело-голубых. В составе победителей дублем отметился Муми Нгамале, еще по голу забили Константин Тюкавин, Давид Рикардо и Максим Осипенко. У «Спартака» отличились Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Ответный матч состоится 18 марта на домашнем стадионе «Спартака». Победивший в противостоянии выйдет в финал Пути РПЛ, а проигравший опустится в Путь регионов.

Ранее в другом полуфинале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар». Красно-синие одержали победу со счетом 3:1.

