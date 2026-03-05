«Динамо» разгромило «Спартак» в полуфинале Кубка России

«Динамо» со счетом 5:2 разгромило «Спартак» в полуфинале Кубка России

Московское «Динамо» на своем поле разгромило столичный «Спартак» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 5 марта, и завершилась со счетом 5:2 в пользу бело-голубых. В составе победителей дублем отметился Муми Нгамале, еще по голу забили Константин Тюкавин, Давид Рикардо и Максим Осипенко. У «Спартака» отличились Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Ответный матч состоится 18 марта на домашнем стадионе «Спартака». Победивший в противостоянии выйдет в финал Пути РПЛ, а проигравший опустится в Путь регионов.

Ранее в другом полуфинале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар». Красно-синие одержали победу со счетом 3:1.