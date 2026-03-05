Реклама

Экономика
14:18, 5 марта 2026Экономика

Цены на съемное жилье в России изменились

В России подешевело съемное жилье
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В феврале съемное жилье подешевело в большинстве российских городов. О том, что цены на рынке аренды изменились, говорится в исследовании портала «Мир квартир», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что аренда однокомнатных квартир упала в цене в 43 городах из 70 исследованных. Удорожание заметили в 26 городах, а в одном цены остались на прежнем уровне. «Двушки» подешевели в 39 городах, подорожали в 29 и остались прежними в двух. «Трешки» стали доступнее и 36 городах и поднялись в цене в 34 городах.

Сильнее всего съемное жилье подешевело в Якутске (13,8 процента «однушки», 6,4 процента «двушки», 3,3 процента «трешки»), Мурманске (5,2 процента, 3,9 процента, 11,2 процента) и Курске (3,4 процента, 5,2 процента, 3,5 процента). Рост цен оказался наиболее заметен в Твери (1,7 процента, 3 процента, 9 процентов), Орле (2,8 процента, 2,2 процента, 8,5 процента) и Магнитогорске (5,2 процента, 3,9 процента, 11,2 процента).

В Москве съемное жилье практически не изменилось в цене. В Подмосковье однокомнатные квартиры пошевели на 1,8 процента, двухкомнатные — на 0,7 процента, а трехкомнатные — на 0,1 процента. В Санкт Петербурге снижение составило минус 1,6 процента, минус 0,4 процента и минус 1,2 процента, соответственно.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы аренда жилья в крупных российских городах может подешеветь на 3 процента.

