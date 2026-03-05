Тутберидзе поставила в пример российским фигуристкам выигравшую Олимпиаду американку

Тутберидзе поставила в пример россиянкам выигравшую Олимпиаду Лью

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поставила в пример российским фигуристкам американку Алису Лью, выигравшую зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Она высказалась на канале «Форум в большом городе» во «ВКонтакте».

Специалист отметила то, что спортсменка из США наслаждается каждым моментом, а россиянки мучаются и не умеют быть благодарными тому, что у них есть.

«Да они счастливые дети, они избранные дети. Вы считаете, что сидеть в школе до 3-4 часов дня — это легко, когда уже голова раскалывается? И никто тебя не покажет за это по телевизору», — заявила Тутберидзе.

Лью стала олимпийской чемпионкой на Играх 2026 года в Италии, набрав 226,79 балла. Россиянка Аделия Петросян набрала 214,53 балла и заняла шестое место.