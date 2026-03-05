У самолета с пассажирами на борту отвалилась дверь во время полета в США

У одномоторного самолета Gippsland GA-8 отвалилась дверь во время полета в США

У одномоторного самолета региональной американской авиакомпании Grant Aviation отвалилась дверь во время полета в США. Об этом сообщает портал Alaska Public Media.

Уточняется, что инцидент с воздушным судном Gippsland GA-8 произошел в субботу, 28 февраля, во время перелета из Ика в Бетел, штат Аляска. На борту были пилот и пять пассажиров.

Примерно через пять минут после начала получасового полета у самолета отвалилась левая дверь. Вице-президент Grant Aviation по коммерческим операциям Дэн Кнесек заявил, что, несмотря на произошедшее, воздушное судно благополучно приземлилось в Бетеле. Компания все еще расследует причину произошедшего.

В 2025 году члены экипажа Alaska Airlines решили засудить компанию по производству авиационной техники Boeing из-за похожего инцидента с оторвавшейся дверью самолета. Стюардессы признались, что получили физические и психологические травмы.

