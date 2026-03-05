Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:12, 5 марта 2026Путешествия

У самолета с пассажирами на борту отвалилась дверь во время полета в США

У одномоторного самолета Gippsland GA-8 отвалилась дверь во время полета в США
Алина Черненко

Фото: Bidgee / wikipedia

У одномоторного самолета региональной американской авиакомпании Grant Aviation отвалилась дверь во время полета в США. Об этом сообщает портал Alaska Public Media.

Уточняется, что инцидент с воздушным судном Gippsland GA-8 произошел в субботу, 28 февраля, во время перелета из Ика в Бетел, штат Аляска. На борту были пилот и пять пассажиров.

Примерно через пять минут после начала получасового полета у самолета отвалилась левая дверь. Вице-президент Grant Aviation по коммерческим операциям Дэн Кнесек заявил, что, несмотря на произошедшее, воздушное судно благополучно приземлилось в Бетеле. Компания все еще расследует причину произошедшего.

В 2025 году члены экипажа Alaska Airlines решили засудить компанию по производству авиационной техники Boeing из-за похожего инцидента с оторвавшейся дверью самолета. Стюардессы признались, что получили физические и психологические травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран провел переговоры с Азербайджаном

    Москалькова рассказала о договоренности с Украиной по воссоединению семей

    Зеленский окончательно определился с нефтепроводом «Дружба»

    В России появился новый автомобильный товарный знак

    Зеленский ответил Орбану на требование проверить «Дружбу»

    Имущество семьи задержанного экс первого замминистра обороны России Цаликова оценили

    Интимный момент Эммы Уотсон с наследником богатейшей семьи Мексики попал на фото

    Израиль начал следующую фазу атак на Иран

    У самолета с пассажирами на борту отвалилась дверь во время полета в США

    Стоимость российской нефти выросла до максимума за полгода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok