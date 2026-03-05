Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:56, 5 марта 2026Мир

Удар по базе на Кипре поразил ангар со сверхсекретными самолетами-разведчиками США

The Sun: Удар БПЛА по базе на Кипре поразил ангар с самолетами-разведчиками США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по британской авиабазе на Кипре поразил ангар со сверхсекретными самолетами-разведчиками США. Об этом сообщает The Sun.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что удар по авиабазе был «незначительным», однако на фотографии, полученной изданием, видна зияющая 9-метровая дыра в стене ангара, где размещаются американские самолеты U-2.

После получения фотографий Министерство обороны Великобритании признало, что ангар подвергся атаке, но представители ведомства продолжили настаивать на том, что нанесенный ущерб был «минимальным».

2 марта мощный взрыв раздался на базе Великобритании на Кипре. Речь шла об объекте «Акротири» в городе Лимассол. Позднее выяснилось, что британская база подверглась удару дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранские дроны впервые ударили по Азербайджану. Тегеран отрицает атаку, Алиев требует извинений и дал поручение армии

    В постсоветской республике из-за дронов провели экстренное заседание Совета безопасности

    Первый звонок россиянина жене после 18 месяцев плена попал на видео

    Популярные препараты связали со снижением риска зависимостей от алкоголя и никотина

    Названа подоплека приговора бывшему замкомандующего военным округом России

    Безопасность отдыха россиян в Турции оценили на фоне запущенной Ираном ракеты

    Двое российских бойцов СВО спасли подбитый танк под обстрелами ВСУ

    Конфликт на Украине обернулся для Европы катастрофой

    Алиев рассказал о надеждах живущих в Иране азербайджанцев после удара по Нахичевани

    Иран пригрозил США «таким болотом, из которого они не выберутся»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok