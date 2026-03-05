Удар по базе на Кипре поразил ангар со сверхсекретными самолетами-разведчиками США

The Sun: Удар БПЛА по базе на Кипре поразил ангар с самолетами-разведчиками США

Удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по британской авиабазе на Кипре поразил ангар со сверхсекретными самолетами-разведчиками США. Об этом сообщает The Sun.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что удар по авиабазе был «незначительным», однако на фотографии, полученной изданием, видна зияющая 9-метровая дыра в стене ангара, где размещаются американские самолеты U-2.

После получения фотографий Министерство обороны Великобритании признало, что ангар подвергся атаке, но представители ведомства продолжили настаивать на том, что нанесенный ущерб был «минимальным».

2 марта мощный взрыв раздался на базе Великобритании на Кипре. Речь шла об объекте «Акротири» в городе Лимассол. Позднее выяснилось, что британская база подверглась удару дронов.