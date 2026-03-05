Реклама

В Азербайджане заявили о подготовке Ирана к приграничной операции

Minval: Иран отводит приграничные войска в ожидании ответа Азербайджана
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Иран отводит войска из приграничных с Азербайджаном регионов в ожидании якобы готовящегося жесткого ответа Баку на удары дронов по Нахичевани. Об этом заявило в Telegram издание Minval, близкое к азербайджанским властям.

«По имеющейся у Minval Politika информации, иранские военные силы, размещенные на границе с Азербайджаном, начали отход. Часть подразделений отводится от линии границы, а оставшиеся укрываются в бункерах», — говорится в публикации.

В издании отметили, что Ирану «ждать ответа долго не придется».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на фоне удара дронов по Нахичевани поручил привести армию в полную боевую готовность. По его словам, вооруженные силы республики должны быть готовы к любой операции.

