22:53, 4 марта 2026Мир

В Британии заявили о непричастности Ирана к атаке базы на Кипре

Sky News: Ударивший по британской базе на Кипре дрон был запущен не из Ирана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), совершивший атаку на британскую базу Акротири на Кипре, оказался запущен не с иранской территории. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Минобороны Великобритании.

«Беспилотник... который нанес удар по базе Королевских ВВС на Кипре, был запущен не из Ирана», — пишет медиа со ссылкой на представителя оборонного ведомства страны.

Ранее израильский «14 канал» сообщил, что мощный взрыв раздался на базе Британии на Кипре. Речь шла об объекте «Акротири» в городе Лимассол. По сообщениям медиа, по тревоге самолеты поднялись в воздух.

Вскоре агентство Reuters написало, что речь идет о дроне, который нанес незначительный ущерб. В последний раз эта военная база подвергалась прямому нападению в середине 1980-х годов.

