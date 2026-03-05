Реклама

22:43, 5 марта 2026Мир

В Германии сделали провокационное заявление насчет Мерца

Политик Вагенкнехт заявила, что Мерц дискредитирует Германию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Глава германской партии BSW Сара Вагенкнехт заявила о том, что использование США своих военных баз на территории Германии для проведения операции против Ирана превращает ФРГ в сторону конфликта. Об этом политик рассказала в соцсети X.

«Хорошие бомбы, плохие бомбы? Этой двойной моралью Фридрих Мерц дискредитирует Германию в мире», — отметила она.

По словам Вагенкнехт, «мало того, разрешая США использовать их военные базы на германской земле, правительство ФРГ превращает Германию непосредственно в сторону конфликта и тем самым в цель для возможных ударов возмездия».

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц спрашивал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об условиях окончания конфликта с Ираном. До этого немецкий канцлер заявил, что удары США по Ирану могут привести к затягиванию конфликта на Ближнем Востоке, что чревато большими рисками. Политик также выразил уверенность в том, что конфликт будет продолжительным.

До этого экономист Джеффри Сакс заявил, что европейские лидеры пытаются в жалкой манере просить Вашингтон о защите, полностью потеряв связь с реальностью.

