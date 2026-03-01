Американский экономист Сакс назвал Европу идеальным вассалом США

Европейские лидеры пытаются в жалкой манере просить Вашингтон о защите, полностью потеряв связь с реальностью. С таким заявлением выступил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с немецкой газетой Berliner Zeitung.

По его словам, главы государств и правительств в странах Европы перестали придерживаться Устава Организации объединенных наций (ООН). «Как обычно, европейские главы государств и правительств восхваляют США и Израиль, одновременно нападая на Иран. Европа бесхребетна и лишена лидера, она — идеальный вассал США», — считает Сакс.

Эксперт отметил особую ответственность Германии, так как канцлер страны Фридрих Мерц в прошлом году сказал, что Израиль «делает грязную работу для всего мира, нападая на Иран».

Кроме того, экономист считает ослабление ООН частью политики, которую проводит США сегодня, упрекая Вашингтон и Тель-Авив в попытке уничтожить организацию. Европа со своей стороны также способствует процессу разрушения, поскольку при американо-израильских бомбардировках Ирана официальные европейские лица спешат обвинить Тегеран, а не нападавших, подчеркнул Сакс.

В феврале иранские власти официально признали военно-воздушные и военно-морские силы Евросоюза (ЕС) террористическими организациями. Это стало ответным шагом на то, что ранее ЕС внес Корпус стражей исламской революции (КСИР) в подобный перечень.