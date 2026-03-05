Стало известно об одном вопросе Мерца Трампу об Иране

NYT: Мерц спрашивал Трампа об условиях окончания конфликта с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц спрашивал президента США Дональда Трампа об условиях окончания конфликта с Ираном. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Источники, знакомые с ходом визита Мерца, сообщают, что он настаивал на том, чтобы президент заранее продумал, как и при каких условиях могут завершиться действия в Иране», — говорится в статье.

Ранее немецкий канцлер заявил, что удары США по Ирану могут привести к затягиванию конфликта на Ближнем Востоке, что чревато большими рисками. Политик также выразил уверенность в том, что конфликт будет продолжительным.