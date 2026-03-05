Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:46, 5 марта 2026Мир

Стало известно об одном вопросе Мерца Трампу об Иране

NYT: Мерц спрашивал Трампа об условиях окончания конфликта с Ираном
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц спрашивал президента США Дональда Трампа об условиях окончания конфликта с Ираном. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Источники, знакомые с ходом визита Мерца, сообщают, что он настаивал на том, чтобы президент заранее продумал, как и при каких условиях могут завершиться действия в Иране», — говорится в статье.

Ранее немецкий канцлер заявил, что удары США по Ирану могут привести к затягиванию конфликта на Ближнем Востоке, что чревато большими рисками. Политик также выразил уверенность в том, что конфликт будет продолжительным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    Названа главная ошибка США в конфликте с Ираном

    Рютте высказался о применении пятой статьи НАТО против Ирана

    Цены на съемное жилье в России изменились

    Раскрыта выгода одной угрозы Ирана для России

    Недобор нефтегазовых доходов России немного сократился

    У иракского порта из-за взрыва повредился танкер Sonangol Namibe

    Россияне перечислили главные качества мужчины

    Трампу предсказали позорное поражение в Иране

    В России объяснили испарение духа Анкориджа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok