Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:06, 5 марта 2026Бывший СССР

В постсоветской республике из-за дронов провели экстренное заседание Совета безопасности

В Абхазии провели экстренное заседание Совета безопасности из-за беспилотников
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Абхазия»

Президент Абхазии Бадра Гунба провел экстренное заседание Совета безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Абхазия».

Заседание Совбеза было посвящено нарушению воздушного пространства Абхазии иностранными беспилотниками. Гунба заслушал соответствующий доклад Министерства обороны. Уточняется, что 4 марта было три волны, в ходе которых на территории постсоветской республики были зафиксированы 30 дронов.

«До суши долетело 14 беспилотников, остальные были нейтрализованы и упали в море. На заседании определили взаимодействие между всеми силовыми структурами республики», — передает Telegram-канал.

5 марта Министерство обороны и МИД Азербайджана заявили об ударе двух иранских дронов по территории страны. Сообщалось, что беспилотники атаковали аэропорт и школу в Нахичевани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший первый замминистра обороны России заподозрен в создании преступного сообщества

    Раскрыты подробности по делу бывшего первого замминистра обороны России

    Политолог назвал единственный выход из ближневосточного конфликта

    В Кремле ответили на вопрос об участии России в конфликте на Ближнем Востоке

    Названы недопустимые для использования на ЕГЭ слова

    В Кремле высказались о переговорах с Украиной

    Сотрудники российского квест-центра попали под следствие после происшествия на игре

    Названы ключевые факторы разгона цен на газ

    Трамп назвал европейского лидера неудачником

    Блогера Маркаряна отправили в колонию за оскорбление в интернете. Он обматерил героя-красноармейца Матросова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok