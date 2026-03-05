В постсоветской республике из-за дронов провели экстренное заседание Совета безопасности

В Абхазии провели экстренное заседание Совета безопасности из-за беспилотников

Президент Абхазии Бадра Гунба провел экстренное заседание Совета безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Абхазия».

Заседание Совбеза было посвящено нарушению воздушного пространства Абхазии иностранными беспилотниками. Гунба заслушал соответствующий доклад Министерства обороны. Уточняется, что 4 марта было три волны, в ходе которых на территории постсоветской республики были зафиксированы 30 дронов.

«До суши долетело 14 беспилотников, остальные были нейтрализованы и упали в море. На заседании определили взаимодействие между всеми силовыми структурами республики», — передает Telegram-канал.

5 марта Министерство обороны и МИД Азербайджана заявили об ударе двух иранских дронов по территории страны. Сообщалось, что беспилотники атаковали аэропорт и школу в Нахичевани.