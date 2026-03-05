Реклама

Россия
13:19, 5 марта 2026Россия

В России начали проводить детские «свадьбы» с росписью жениха и невесты

Омбудсмен Васильева назвала игрой детские свадьбы в ЗАГСе Саратова
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области

Дворец бракосочетаний в Саратове в ходе экскурсий для детсадовцев, школьников и студентов начал проводить детские «свадьбы». Среди несовершеннолетних выбираются дети, изображающие жениха и невесту, которые затем «расписываются» в ходе церемонии. Комментируя эту практику в беседе с изданием «Подъем», уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева сравнила ее с игрой в «дочки-матери».

К материалу приложены фотографии, на которых видно мальчиков и наряженных в свадебные платья девочек в ходе таких экскурсий.

По словам омбудсмена, таким образом ребенок знакомится с устройством межличностных отношений. «Игры в "дочки-матери", в "семью" — одни из самых популярных и любимых у детей дошкольного возраста. Никого не смущает, когда дети, играя, выполняют роли мамы и папы, кормят и пеленают "ребенка"», — сказала она.

Васильева также подчеркнула, что в регионе «имеется практика по раннему духовно-нравственному воспитанию детей».

В свою очередь, Life пишет, что подобные «свадьбы» проводятся по всей России. По информации издания, с начала 2026 года о таких мероприятиях отчитались более 100 школ, колледжей и университетов. В одних случаях таким образом знакомили с профессией работника ЗАГСа, в других — продвигали семейные ценности.

Ранее в Рязанской области в детсаду при школе села Демушкино провели День беременных. Дошкольникам показали интерактивную презентацию с «фактами и советами, а также трогательными историями о том, как материнство меняет жизнь». Кроме того, для детей провели игру, в которой девочки выступили в качестве «маленьких мам». Какую роль отвели мальчикам, не уточняется.

