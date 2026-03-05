Реклама

11:06, 5 марта 2026Авто

В России подешевели отечественные машины

ТАСС: Средняя цена машины российской сборки сократилась до 1,99 миллиона рублей
Марина Аверкина

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Средняя цена новой машины российской сборки в феврале снизилась до 1,99 миллиона рублей, то есть на 2 процента по сравнению с январем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков платформы «Авто.ру Бизнес».

При этом эксперты отмечают ценовую стабильность автомобилей китайских брендов, официально представленных на российском рынке. Их усредненная стоимость осталась прежней — 3,94 миллиона рублей. Количество предложений от российских производителей выросло на семь процентов, а от китайских — только на один.

Наиболее заметное удешевление в феврале зафиксировано у трех моделей — Lada Aura (на 4 процента, до 2,44 миллиона рублей), Zeekr 9X (на 3 процента, до 13,11 миллиона) и Chery Tiggo 7 Pro Max (на 3 процента, до 2,96 миллиона).

Самое значительное снижение цен показала Саратовская область, где средняя стоимость машины упала на 10 процентов (до 3,03 миллиона рублей). Далее идут Воронежская (на 6 процентов, до 2,9 миллиона) и Нижегородская (на 5 процентов, до 2,49 миллиона) области.

В Тверской области, наоборот, средний ценник вырос на 5,3 процента (до 2,26 миллиона рублей). В Краснодарском крае автомобили прибавили в цене 4,6 процента (до 2,77 миллиона), а в Ярославской области — 3,5 процента (1,87 миллиона).

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил, почему весной оживление на авторынке «не светит».

