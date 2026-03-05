Реклама

Россия
15:04, 5 марта 2026Россия

В России порассуждали о противостоянии с Западом и вспомнили речь Черчилля

Слуцкий: Западные политики остаются верны заветам Черчилля
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Западные политики остаются верны заветам Уинстона Черчилля в его Фултонской речи, где он впервые упомянул «железный занавес» и фактически объявил холодную войну против СССР, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова передает РИА Новости.

Рассуждая о противостоянии с Западом сегодня, Слуцкий напомнил, что Фултонская речь Черчилля вошла в историю как манифест «холодной войны» Запада против России, и именно тогда был дан старт блоковому противостоянию, а мир поделен на два лагеря. По словам парламентария, это противостояние наблюдается и сегодня.

«Все то же мы наблюдаем и на протяжении последних десятилетий и по окончании "холодной войны". Противостояние Запада с Россией достигло маниакальных форм, явно выходящих по своей одиозности за стандарты блокового подхода (...) Железный занавес против России и культ гегемонии коллективного Запада — все те же элементы сегодняшнего русофобского курса европейских столиц», — заявил Слуцкий.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказался о возможном расширении НАТО, призвав не допустить этого. Он заявил, что включение Украины в состав альянса приведет к тому, что Киев будет совершать провокации по отношению к России, а затем требовать защиты НАТО от ответных действий.

