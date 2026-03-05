Реклама

14:47, 5 марта 2026Авто

В России резко упали продажи одного класса машин

Аналитик Целиков: Продажи легких коммерческих автомобилей в России упали на 27 %
Марина Аверкина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В январе и феврале 2026 года российский рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) резко упал. За два месяца было реализовано девять тысяч новых машин, что на 27 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные в своем Telegram-канале опубликовал аналитик Сергей Целиков.

В сегменте LCV абсолютное большинство принадлежит отечественным производителям (88,8 процента). К китайским брендам относится немногим более 5 процентов от общего объема реализованных машин.

По данным эксперта, наиболее востребованными на рынке являются цельнометаллические фургоны (2990 единиц), которым принадлежит около трети продаж. Следом идут бортовые грузовики и шасси с долей около четверти рынка (2023 единицы).

«Прошлогодний «драйвер» сегмента LCV — коммерческие автомобили на базе легковых — в этом году провалился наполовину (минус 49 процентов). За два месяца продано всего 1125 коммерческих автомобилей, построенных на базе Lada (Largus, Granta, Niva)», — пишет Целиков.

Лидером сегмента остается «ГАЗ», модели которого разошлись тиражом 4655 единиц (доля 51,9 процента рынка). «УАЗ» значительно отстает от лидера (1186 машин), но опережает Lada (1125). Четвертую позицию занял Sollers (696).

На фоне общего спада эксперт отметил положительную динамику у некоторых иностранных брендов. Продажи Isuzu выросли на 18 процентов (255 машин), а Mercedes-Benz — на 1 процент (234). Замыкают десятку самых продаваемых LCV в России Dongfeng (160 единиц с учетом новой линейки Junfeng), Foton (156), Hyundai (112) и Ford (74).

Ранее стало известно, что автомобили немецких марок ждет очередное повышение цен на российском рынке.

