В России высказались об угрозе транзита ядерного оружия через Финляндию

Колесник: Если Финляндия разрешит транзит ядерного оружия, это создаст угрозу РФ

Если власти Финляндии разрешат транзит ядерного оружия через финскую территорию, то это создаст прямую угрозу для России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

Если Финляндия разрешит транзит ядерного оружия через свою территорию, то это даже нельзя назвать очередным витком эскалации, это уже будет прямая угроза Российской Федерации Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

«Финляндия повысит уровень напряженности в свою сторону. Я думаю, что наши вооруженные силы в сторону Финляндии будут более внимательно смотреть, потому что это уже непосредственно у наших границ. Финляндия граничит с Российской Федерацией. Потенциал боевого воздействия в сторону Финляндии будет увеличиваться со стороны России. Мы не можем потерпеть у своих границ ядерное оружие», — прокомментировал Колесник.

Ранее стало известно, что власти Финляндии рассматривают возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через финскую территорию. На данный момент ограничения в этом вопросе закреплены в законе о ядерной энергии, однако правительство может изменить эту норму. По данным источников, сейчас Министерство обороны Финляндии прорабатывает инициативу по пересмотру этого закона.

Отмечается, что обсуждение этого вопроса проходит в контексте членства Финляндии в НАТО и нестабильной геополитической обстановки в регионе.

