Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:50, 5 марта 2026Мир

В Финляндии захотели пойти на опасный шаг против России

Yle: Власти Финляндии обсуждают отмену запрета на транзит ядерного оружия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Власти Финляндии рассматривают возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через финскую территорию. Об опасном шаге против России сообщает государственная телерадиокомпания Yle.

На данный момент ограничения в вопросе транзита ядерного оружия закреплены в законе о ядерной энергии, однако правительство может изменить эту норму. По данным источников, сейчас министерство обороны Финляндии прорабатывает инициативу по пересмотру этого закона.

Отмечается, что обсуждение этого вопроса проходит в контесте членства Финляндии в НАТО и нестабильной геополитической обстановки в регионе.

Ранее в Финляндии объявили о наборе людей со знанием русского и китайского языков для работы в сфере разведки. Сообщается, что работа будет включать в себя сбор разведывательной информации как в самой Финляндии, так и за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все равно они планируют ввести ограничения». Путин допустил прекращение поставок газа из РФ в Европу в ближайшее время

    В США рассказали об «эпическом фиаско» Трампа в Иране

    Путин объяснил взлет цен на газ для Европы

    Стали известны подробности смерти в океане звезды «Смертельного улова»

    Мужчинам назвали вескую причину надевать презерватив при оральном сексе

    В Финляндии захотели пойти на опасный шаг против России

    Белый дом назвал причину решения Трампа ударить по Ирану

    В Европе рассказали о страхе из-за конфликта вокруг Ирана

    Генсек НАТО рассказал о поддержке ударов США в Иране

    Из ВСУ начала массово сбегать «элита»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok