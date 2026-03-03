Реклама

Финляндии понадобились разведчики со знанием русского языка

Финская полиция безопасности объявила о наборе людей со знанием русского языка
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa via Reuters

В Финляндии объявили о наборе людей со знанием русского и китайского языков для работы в сфере разведки. Об этом сообщается на сайте финской полиции безопасности Supo.

«Финская служба безопасности и разведки (Supo) запустила масштабную кампанию по набору разведчиков на постоянные должности. В первую очередь, нас интересуют кандидаты, владеющие русским или китайским языком», — сказано в публикации.

Сообщается, что работа будет включать в себя сбор разведывательной информации как в Финляндии, так и за рубежом.

При этом в службе готовы рассматривать кандидатов со знанием французского, испанского и других менее распространенных языков.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европейский союз финансирует милитаризацию граничащих с Россией государств. По словам политика, Брюссель разрабатывает план на 23 миллиарда евро для поддержки регионов, пострадавших от разрыва экономических связей с РФ.

